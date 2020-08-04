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Trafik kazası mağduru köpeklere özenli koruma

Araç çarpması sonucu sakatlanan sokak köpekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu Geçici Köpek Bakımevinde bakıcıların şefkatiyle hayatlarını sürdürüyor
 04 Ağustos 2020 11:09
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Trafik kazası mağduru köpeklere özenli koruma

- Trafik kazası sonucu sakat kalan sokak köpekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu Geçici Köpek Bakımevinde bakıcılarının şefkatiyle hayata tutunuyor.

Trafikte araç çarpması nedeniyle çoğunluğu bir ayağını kaybeden köpekler, yürümekte ve koşmakta zorlanan halleriyle yürek burkuyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Molu Geçici Köpek Bakımevi, sağlıklı hayvanların yanı sıra engelli köpeklere ev sahipliği yapıyor.

Yasa gereği sahiplendirilemeyen engelli köpeklerin yemek ve su ihtiyaçlarını görevliler karşılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, köpek bakımevinin Türkiye'de bu amaçla kurulan ilk merkezler arasında yer aldığını söyledi.

Toplam 24 bin metrekare alana kurulu bakımevinin yaklaşık 380 köpeği misafir ettiğini belirten Bacak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan kurallar çerçevesinde köpeklere hizmet verdiklerini anlattı.

Bakımevinde ilçe belediyelerince toplanan köpekler ile vatandaşların getirdiği hayvanların bulunduğunu ifade eden Bacak, şöyle konuştu:

"Köpekler sisteme kaydediliyor. 15 gün boyunca burada karantinada kalıyorlar. Kısırlaştırma, işaretleme ve aşılama işlemi yapılıyor. Bu sürenin sonunda sağlıklı olanlar sahipleri çıkarsa sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler ve sağlıklı olanlar alındıkları doğal ortama tekrar bırakılıyor. Bakımevlerine her zaman sağlıklı köpek getirilmiyor. Kimi zaman da trafik kazası geçirmiş yaralı ve engelli hayvanlar getiriliyor. Bunların sahiplendirilmesi yasak. Engelli hayvan bölümümüz var. Burada gözü görmeyen, bir patisi eksik, felçli hayvanlar bulunuyor. Vatandaşlardan rica ediyoruz, hayvanlar can taşıyor. Trafikte daha dikkatli olsunlar. Trafik kazasında birçok hayvanımız patisini kaybediyor, hayatını sürdüremiyor. Ömürleri boyunca barınaklarda kalıyor."

Bacak, bakımevinde 16 engelli köpek bulunduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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