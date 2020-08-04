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Öğrenciye 26.4 milyarlık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl sonuna kadar öğrencilere nakdi ve ayni olarak verilecek desteklerin 26.4 milyar lirayı bulacağını söyledi
 04 Ağustos 2020 11:13
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Öğrenciye 26.4 milyarlık destek

Türkiye'de 8 milyonu üniversitede olmak üzere 26 milyona yakın öğrenci var. Güçlü sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışan hükümet de, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği için 'sosyal yardım seferberliği' başlattı.

1 MİLYARLIK HARÇLIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yürütülen sosyal yardım programlarını SABAH'a anlattı. Bu yılın sonuna kadar öğrencilere nakdi ve ayni olarak verilecek destekler 26.4 milyar lirayı bulacak. Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, Şartlı Eğitim Yardımı yapılıyor. Ödemeler doğrudan annelerimiz adına açılan hesaplara yapılıyor. 2019'da 2.6 milyon öğrenci için 614 milyon lira, bu haziran ayı sonu itibarıyla 2.36 milyon öğrenci için 381 milyon lira ödeme yapıldı."

Ücretsiz Ders Kitabı Programı kapsamında ilk ve ortaöğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz veriliyor. Program ile 2019'da 881 milyon lira, bu yıl haziran sonu itibarıyla ise 265 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Ders kitabı için sağlanan destek 1 milyar liraya ulaştı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu kapsamda haziran sonu itibarıyla 19 bin öğrenciye 3.44 milyon lira yardım yapıldı.

Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında öğle yemeği yardımı veriliyor. Haziran sonu itibarıyla bunun için 722 milyon lira kaynak aktarıldı. Engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması programı ile tüm engel grupları için geçen yıl 112 bin öğrenciye 692 milyon lira yardım yapıldı. Haziran sonu itibarıyla 482 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı.

KORUMA ALTINDAKİ 13-18 YAŞ ARASI ÇOCUĞA KARİYER DESTEĞİ

Türkiye İş Kurumu ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde koruma altında bulunan 13-18 yaş arası gençlere kariyer planlamalarına destek sağlanacak. Bakan Selçuk, "Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan 13-18 yaş arasında çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmeleri sağlanacak. Devlet koruması altındaki her çocuğun bir iş ve meslek danışmanı olacak. Bu yaş aralığında 2 bin 899 çocuğa 96 iş ve meslek danışmanı hizmet verecek" dedi.

Hazal Ateş
Sabah
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