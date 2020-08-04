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Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Berlin hükümetinin FETÖ'ye yakın 300 derneğe milyonlar verdiğini yazdı. Gazete "Gülen'e bağlı olduğunu gizliyorlar" dedi
 04 Ağustos 2020 11:15
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Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Berlin hükümetinin FETÖ'ye yakın 300 derneğe milyonlar verdiğini yazdı. Gazete "Gülen'e bağlı olduğunu gizliyorlar" dedi

Almanya'da devlet kurumlarının 300'ün üzerinde FETÖ'ye yakın kurum ve derneğe "proje desteği" adı altında her yıl milyonlarca euro verdiği ortaya çıktı. Süddeutsche Zeitung, örnek olarak "EBG" isimli bir derneği masaya yatırdı. Gazete, "EBG Derneği, 'Jusa' isimli projesi için 2017 ile 2019 yılları arasında 180 bin euro almış. EBG derneğinin 2019 ve 2020 yıllarında aldığı toplam para ise 848 bin 700 euro" dedi.

"BULANIK YAPI"

Haberde, "Anlaşılan Gülen dernekleri, tutumlarını teşvik verenlerden iyi gizleyebiliyor. Bunda, örgütün belirsiz, bulanık yapısı da yardımcı oluyor. Bu kadar şeffafsızlıkta bazen siyasi merciiler yetersiz kalabiliyor" denildi. Sadece bir derneğe bu kadar para ödenmesi, 300'den fazla FETÖ'ye lakın derneğe milyonlarca euronun aktığının net göstergesi. Paralar genelde "diyalog" masalı altında alınıyor.

KENDİLERİNİ GİZLİYORLAR

Derneğin teşvik müracaatında "Gülen Hareketi'ne dahil olduğunu gizlediği" belirtilen habere göre Aile Bakanlığı, projenin devamı için bir daha para vermedi. Ancak dernek, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti'nden EBG'nin "Jusa" projesi için 52 bin euro aldı. Eyalet hükümeti aynı zamanda derneğin çocuk kreşine yılda 560 bin euro, farklı sanat projeleri, gençlik çalışmaları ve bir gezi için de toplam 145 bin euro ödedi.

"HEPSİ FETÖ'YE BAĞLI"

Gazete, FETÖ'nün ne kadar yaygın olduğunun Jusa'nın gösterdiğini yazdı. Haberde, "Teşvikten sadece EBG değil, Bottrop, Duisburg, Essen ve Oberhausen kentlerinde toplam yedi dernek birden faydalanıyor. Gülen Eyalet Birliği 'Engagierte Zivilgesellschaft'a göre hepsi Gülen'in ağına bağlı" denildi. Essen Belediyesi ise derneğin FETÖ bağlantılı olduğunun bilindiği, ancak bölgesel yapının bilinmediğini ileri sürdü. FRANKFURT

Alman Aile Bakanlığı'nın "Demokrasiyi Yaşamak" projesi için 2015 yılından bu yana 431 milyon euro harcadığı bildiriliyor. Almanya, FETÖ'cülerin Avrupa'daki merkez üssü konumunda. Türkiye'den kaçıp Yunanistan üzerinden bu ülkeye giden örgüt mensupları, Alman devletinin gözetiminde modern kamplara yerleştiriliyor.
Sabah
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