1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'deki 2 bin yıllık umumi tuvalet, turizme kazandırılacak

Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde tespit edilen yaklaşık 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi, umumi tuvalet ve temiz su boruları, bu yıl tamamen gün yüzüne çıkarıldı
 04 Ağustos 2020 11:39
Yazdır
Denizli'deki 2 bin yıllık umumi tuvalet, turizme kazandırılacak

- Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kentinde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık 40 kişi kapasiteli umumi tuvalet, kanalizasyon ve temiz su sisteminin ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine kentte devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kuruluşu MÖ 3. yüzyıla uzanan, en parlak dönemini Roma İmparatorluğu döneminde yaşayan ve günümüze sağlam ulaşan mimari yapısıyla dikkat çeken kentin sıklıkla deprem yaşadığını anlatan Duman, toprak altında kalan çok sayıda eseri gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını anlattı.

Duman, kentte 2018'de buldukları 31 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki anıtsal çeşmenin ardından aynı bölgede umumi tuvalet ve kanalizasyon sistemi de tespit ettiklerini aktardı. Duman, kazı çalışması sonucu tuvaletlerin sağlam bir şekilde bugüne geldiğini gördüklerini ifade etti.

Antik tuvalet kazılarının arkeologlar için çok önemli olduğunu belirten Duman, şu bilgileri verdi:

"Kare planlı ve ortasında havuz bulunan tuvalet 40 kişilik kapasiteye sahip. Toplumsal hijyenin sağlanması açısından Roma döneminde tuvaletler şehrin merkezinde yer alıyor. Umumi tuvaletler ve kanalizasyonlar gibi etkileyici sıhhi başarılar, salgın hastalıkları önleyici olması açısından kent yaşamı için oldukça önemlidir. 2 bin yıl önce de salgın hastalıklardan kurtulmak amacıyla toplu tuvaletlerin yapıldığını söyleyebiliriz."

- Kişiye özel taharet çubuğu

Tuvaletlerin restorasyonu için proje hazırlandığını, onayların ardından çalışmanın başlayacağını gelecek yaz sezonunda tamamlayarak ziyarete açmayı planladıklarını aktaran Duman, bu bölümün hayli ilgi çekeceğini düşündüklerini ifade etti.

Antik dönemin tuvalet kültürüne ilişkin bilgiler de veren Doç. Dr. Bahadır Duman, şöyle konuştu:

"O dönemde tuvaletler birer sosyalleşme mekanıydı. İnsanlar ihtiyaçlarını giderirken sohbet edebiliyorlardı. Antik dönemde insanlar yan yana oturarak tuvalet ihtiyacını gideriyordu.

Buradaki umumi tuvalet duvar cephelerine yerleştirilen mermer ve traverten bloklar üzerine açılan deliklerden oluşuyor. Bu deliklerin 2 metre altında kanalizasyon hattı bulunuyor. Tuvaletin arkasında bulunan anıtsal çeşmede kullanılan suyun bu kanallardan geçtiğini, böylelikle kanalizasyondan sürekli akan su sayesinde atıkların bertaraf edilerek hijyenik bir ortam sağlandığını söylememiz mümkün. Tuvalette insanların oturduğu bölümün hemen önünden de temizlik için sürekli suyun aktığı küçük bir kanal tespit edildi.

O dönemde tuvalet kağıdı yerine herkesin kendisine ait, ucunda sünger takılı olan taharet çubuğu vardı. Bu çubuk ve kanaldan geçen suyla taharet alıyorlardı."

Doç. Dr. Duman, kanalizasyon sisteminin altındaki topraktan alınan çeşitli örneklerle o döneme yönelik beslenme kültürü, yaygın hastalıklar gibi konularda da bilgi sahibi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu
04 Ağustos 2020 13:59		 Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!
04 Ağustos 2020 13:27
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
04 Ağustos 2020 13:24		 Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması
04 Ağustos 2020 13:18
Salgın döneminde özel okullarda en çok bunlar şikayet edildi
04 Ağustos 2020 13:13		 Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem
04 Ağustos 2020 12:46
Trafik kazası mağduru köpeklere özenli koruma
04 Ağustos 2020 11:09		 Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
04 Ağustos 2020 10:10
Marmara'da panik anları... Yüzlerce yolcu mahsur kaldı
04 Ağustos 2020 09:37		 Taksicilere puan sistemi geliyor
04 Ağustos 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Personel karantina altına alındı, meclis ertelendi14:31 - Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı14:28 - Muharrem İnce yılbaşına kadar partiyi kuruyor iddiası14:24 - Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı14:17 - Yangın bitti, geriye acısı kaldı14:07 - Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor
14:05 - Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti14:01 - Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?13:59 - Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu13:57 - YÖK, Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı ilanı yayınladı13:51 - Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme13:50 - Sağlık Bakanlığı'ndan ertelenen GYS ile ilgili yeni duyuru
13:45 - Bir ilde daha taziye ziyaretleri yasaklandı13:42 - Asker uğurlamada koronaya aldırış etmeden halay çektiler13:35 - Cumhurbaşkanı 'çalışın' talimatı vermişti... Bugün toplanıyor13:32 - Taşıt kredisi başvuru şartları 202013:29 - Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
13:27 - Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
Vahşice karısını öldüren Binbaşı'yı yakınları anlattı
Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
Bylock'ta Hakan Şükür'ün kaprisleri ortaya çıktı
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dila hanım 2
son günlerde artan orman yangınları 1
Telegram 1
Diskalifiye olmak 2
erol bulut 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
tuğba ekinci 1
ekşi elmalar 1
erkenden uyumak 2
susamak 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
İpsala Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam