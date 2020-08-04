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Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: SAGE'de geliştirilen ısıl pillerle Türk savunma sanayisinde bu konudaki yurt dışı bağımlılık tamamen ortadan kalktı
 04 Ağustos 2020 11:41
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Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle füzelerde ana güç kaynağı, havacılık sanayisinde de acil durum yedek güç kaynağı olarak kullanılan ısıl pillerin milli imkanlarla üretilmesi sayesinde 91 milyon doların Türkiye'de kaldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye bir yandan yurt içinde terörle mücadeleyi etkin şekilde yürütürken, Irak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz gibi sıcak bölgelerde hak ve menfaatlerini korumaktan çekinmiyor. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojileri de sahadaki Mehmetçik ile birlikte Türkiye'nin caydırıcı gücünü çarpan etkisiyle artırıyor.

Savunma sanayisinde çok göz önünde olmayan ancak stratejik önem taşıyan ısıl piller, birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabiliyor ve dünyada birkaç ülke tarafından üretiliyor.

Türkiye'nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bu kritik ürünlerin Ar-Ge'sinden tasarımına, her türlü testinden üretimine kadar tüm süreçleri bir bütün olarak üstleniyor.

- "250 tasarım yapıldı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE'nin 2002'de ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına başladığını belirterek, "Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38'i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi." ifadelerini kullandı.

Üretilen ısıl pillerin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen sistemlerin dışında diğer savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde ve sivil havacılık sektöründe de kullanıldığını vurgulayan Varank, "SAGE'de geliştirilen ısıl pillerle Türk savunma sanayisinde bu konudaki yurt dışı bağımlılık tamamen ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, SAGE'nin yurt içi teslimatlarının yanı sıra birçok ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil, büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir Avrupa Birliği ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeye imza aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim."

- "Bilgiler yurt dışına çıkmadı"

"SAGE'nin ısıl pilleri geliştirip üreterek yaklaşık 91 milyon doların yurt içinde kalmasını sağladığını" aktaran Varank, "İşin ekonomik kısmı elbette önemli ama diğer taraftan güvenlik boyutunu da göz ardı edemeyiz. Bu üretimlerimizle ülke savunmasına ilişkin stratejik bilgilerin yurt dışına çıkmasını da engellemiş olduk." ifadelerini kullandı.

Isıl pil, elektrolitin 650 santigrat derece sıcaklığa çıkartılarak eriyik hale getirilmesinin ardından anot ve katot arasındaki iyon iletkenliğinin oluşturularak elektro kimyasal reaksiyonların başlaması ilkesiyle elektriksel enerji üreten bir pil türü niteliğini taşıyor.

Tek kullanımlık olan ısıl piller, füzeler, güdüm kitleri, güdümlü topçu mühimmatları, uçak koltuk fırlatma sistemleri, muharip uçak acil durum sistemleri, sivil havacılık uygulamaları, tapalar ve akustik karıştırıcılarda güç kaynağı olarak tercih ediliyor.

Isıl piller, SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan Hassas Güdüm Kitleri (HGK Ailesi), Kanatlı Güdüm Kitleri, Seyir Füzeleri (SOM Ailesi) ve Hava-Hava Füzeleri (Gökdoğan ve Bozdoğan) ile diğer Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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