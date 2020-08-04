Veteriner Hekimler de 'uzaktan eğitime' karşı çıktı

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, veteriner hekimlik eğitiminde uzaktan eğitim yapılmaması gerektiğini belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) psikoloji eğitiminin açıköğretimde yer almasının tepkiye neden olduğuna değinerek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu dahil rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurduğunu aktardı.

Geçen dönem aynı fakülte bünyesinde "Laborant ve Veteriner Sağlık" adıyla bir önlisans programı açıldığını hatırlatan Arslan, ilgili bölüm için YÖK'e başvuruda bulunduklarını, ancak henüz yanıt alamadıklarını ifade etti.

Arslan, hali hazırda 3 üniversitede söz konusu programın öğrenci kabulüne devam ettiğini kaydetti.

Uzaktan eğitimle veteriner hekim yardımcı personeli yetiştirilemeyeceğini belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veteriner hekimlik uygulamalı bir bilimdir. Bu alanda çalışan yardımcı sağlık personeli hayvanları tutmak, enjeksiyon ve pansuman yapmak, laboratuvar malzemelerini, test cihazlarını kullanmak gibi tamamıyla uygulamalı işler yapar. Örgün eğitimde bu eğitim için 6 aylık bir staj yapılır, ancak uzaktan eğitimde bu stajlar kağıt üstünde kalıyor, öğrenciler hayvanlara veya laboratuvar aletlerine dokunmadan mezun oluyor."

Arslan, psikoloji bölümünde olduğu gibi hayvan sağlığı alanının da uygulamalı eğitim gerektirdiğine işaret ederek, "Aynı hassasiyeti toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, hayvancılık ve ülke ekonomisi için kritik önemdeki veteriner hekimlik eğitiminde de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Murat Arslan, YÖK mevzuatına ve bilime aykırı olarak farklı fakültelerin müfredatına veteriner hekimlik dersleri konulduğu ve yetkilerinin paylaştırıldığının görüldüğünü, bu durumun da ülkenin hayvancılığına, bilimine ve ekonomisine zarar verdiğini sözlerine ekledi.