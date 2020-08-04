TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek 21 Takım'ın harcama limitlerini belirledi
|04 Ağustos 2020 12:08
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