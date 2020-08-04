Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
|04 Ağustos 2020 12:44
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı.
Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Muharrem İnce yılbaşına kadar partiyi kuruyor iddiası
04 Ağustos 2020 14:28
|Cumhurbaşkanı 'çalışın' talimatı vermişti... Bugün toplanıyor
04 Ağustos 2020 13:35
|Türkiye 2023'e hazırlanırken AK Parti'de büyük dönüşüm başladı
04 Ağustos 2020 09:58
|Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
04 Ağustos 2020 08:20
|Soru önergeleri yanıtsız kalıyor
04 Ağustos 2020 08:15
|Atina ile Lozan yeniden masada
04 Ağustos 2020 07:55
|İnce'nin parti kuracağı iddiaları CHP'yi karıştırdı
04 Ağustos 2020 07:46
|Milli jetin motoru 2029'da çalışacak
04 Ağustos 2020 07:44
|Dağdan kaçış sürüyor: Terörle mücadelede etkili sonuç
04 Ağustos 2020 07:20
|Büyük İsrail projesi çöktü: Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor
04 Ağustos 2020 06:40