Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem
|04 Ağustos 2020 12:46
|Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
- Vali Baruş'tan açıklama
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.
- Civar illerden de hissedildi
Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.
Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu
04 Ağustos 2020 13:59
|Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!
04 Ağustos 2020 13:27
|TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
04 Ağustos 2020 13:24
|Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması
04 Ağustos 2020 13:18
|Salgın döneminde özel okullarda en çok bunlar şikayet edildi
04 Ağustos 2020 13:13
|Denizli'deki 2 bin yıllık umumi tuvalet, turizme kazandırılacak
04 Ağustos 2020 11:39
|Trafik kazası mağduru köpeklere özenli koruma
04 Ağustos 2020 11:09
|Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
04 Ağustos 2020 10:10
|Marmara'da panik anları... Yüzlerce yolcu mahsur kaldı
04 Ağustos 2020 09:37
|Taksicilere puan sistemi geliyor
04 Ağustos 2020 08:59