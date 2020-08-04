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Bu mağaraya Eskişehir'den giren Bolu'dan çıkıyor

Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası'nın bir ucu Eskişehir'e diğer ucu Bolu'ya çıkıyor.
 04 Ağustos 2020 13:09
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Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bir dağın içinde yer alan Düden Mağarası'nın girişi, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesinde bulunuyor. Bin 300 rakımlı bölgedeki bu mağara, Eskişehir ile Bolu'yu birbirine bağlıyor. 450 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre boyunda olan çift katlı mağaraya Eskişehir'den giren Bolu'dan Bolu'nda giren de Eskişehir'den çıkıyor. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ni de ayıran doğal güzelliğin içinden akarsu da geçiyor. İlkbahar aylarında artan su seviyesi yaz aylarında ise düşüyor.

"Mağaranın girişi Eskişehir çıkışı Bolu"

Bölgeyi avucunun içi gibi bilen Fehmi Ulu konuyla ilgili olarak Düden'i gezmeye gelenleri sık sık karşıya geçirdiğini söyledi. Ulu, "Düden; kireç taşı, mermer, likit ve sarkıtlardan oluşan doğal bir mağaradır. Gezmeye gelenleri, yürüyüş yapmak isteyenleri mağarada gezdirdim. Buranın uzunluğu 450 metre ve içinden su geçiyor. Mağaranın içindeki su seviyesi ilkbaharda yüksek oluyor. Bu aylarda ise ayaklar ıslanmadan dağın diğer tarafına geçilebilir. Burası son sınır, dağın diğer tarafı Bolu oluyor. Düden Mağarasının giriş yeri Eskişehir sınırı çıkış yeri Bolu sınırı oluyor. Yani dağın arkası Bolu tarafı oluyor" diye konuştu.

Kavurucu sıcaklığa rağmen adeta doğal bir klimayı andıran Düden Mağarası'nın turizme kazandırılmasını isteyen Ulu, "Buranın ışıklandırılması için gerekli müracaatlar yapıldı ama ne hikmetse değerlendirmeye alınmadı. Bölgede muazzam bir mesire alanı da var. Buraya piknik yapmaya ve bu doğa güzelliğini seyretmeye gelen çok oluyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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