1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminde özel okullarda en çok bunlar şikayet edildi

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de eğitim kurumları oldu. Karantina dönemiyle birlikte eğitimleri online üzerinden almaya başlayan tüketicilerin şikayetleri de farklılaştı. Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi
 04 Ağustos 2020 13:13
Yazdır
Salgın döneminde özel okullarda en çok bunlar şikayet edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, milyonlarca veliyi ve öğrenciyi etkileyen eğitim sistemini kökten değiştirdi. Alınan önlemlerle birlikte evlerine kapanan öğrenciler eğitimlerine online platformlardan devam etti. İşlerini evlerinden sürdüren çalışanlarsa bu dönemde kendilerini adeta mesleki eğitimlere adadı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen şikayetlerin seyri de değişim gösterdi. Şikayetvar, pandemi ve normalleşme döneminde en çok şikayet edilen özel eğitim kurumlarının ne olduğunu, özel okulların pandemi sınavının nasıl şekillendiğini ve özel eğitim sektörünü mercek altına alan bir çalışma hazırladı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ŞİKAYET ARTIŞ ORANI YÜZDE 326

Şikayetvar'ın verilerine göre 2020'nin Mart-Nisan-Mayıs aylarında bir önceki yıla göre şikayet oranı yüzde 326 artarak 12 bin 174 oldu. Bu dönemde özel eğitim kurumlarıyla ilgili şikayetleri çözüme kavuşturulan ve memnun edilen ziyaretçilerin sayısı ise yüzde 215 arttı.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ŞİKAYETLERİ YÜZDE 683 ARTTI

2019'un Mart-Nisan ve Mayıs verileriyle 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında eğitim danışmanlığı sektörünün şikayet oranı yüzde 683 artış gösterdi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nda yaşanan teknik sorunlar ve özel eğitim danışmanlığı şirketlerinin para iadeleriyle ilgili sıkıntı yaşatması bu hızlı yükselişin ana nedenleri olarak gösterilebilir.

Öte yandan özel yurtlarda şikayet oranı yüzde 256 olurken, özel kurslardaki artış oranı yüzde 227'yi, üniversitelerde yüzde 98'i buldu. Mesleki kurslar (yüzde 115) ve yabancı dil kursları (yüzde 14) şikayet oranlarında artış gösteren diğer kurumlar arasında yer aldı.

ÖZEL OKULLARDA ŞİKAYET ORANI YÜZDE 15 DÜŞTÜ

2019'un Mart-Nisan ve Mayıs dönemiyle 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında en dikkat çeken sonuçlardan biri özel okullarda yaşandı. Şikayetvar verilerine göre pandemi döneminde online eğitim veren özel okulların şikayet oranı yüzde 15 düşüş gösterdi. Bu düşüşün sebebi, öğrencilerin okullara gitmemesi nedeniyle özel okullarla ilgili rutin şikayetlerin azalması ve pandemi nedeniyle erken kayıtların geçen yıla oranla düşüş göstermesi olabileceği belirtildi.

EN ÇOK ŞİKAYET YEMEK VE SERVİS ÜCRETİ İADELERİNDEN GELDİ

Her ne kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre özel okullarla ilgili şikayet sayısı düşüş gösterse de velilerin şikayet konuları değişti ve tek bir noktada toplandı. Şikayetvar verilerine göre pandemi ve normalleşme döneminde servis ve yemek ücretleri özel okullarla ilgili en çok şikayet edilen konu oldu. Derslerin online platformlar üzerinden gerçekleştiği bu dönemde veliler okullara gitmeyen çocuklarının yemek ve servis hizmetinden yararlanmadığını ve özel okullara ödenen bu ücretlerin geri verilmesi talebinde bulunarak özel okulları şikayet etti. Teşvik paralarının ödenmesinde sıkıntı yaşanması ve çok geç yatırılması, uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntılarsa öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

PANDEMİDE DÜŞÜŞTE OLAN EĞİTİM SEKTÖRLERİ

Şikayetvar'dan elde edilen verilere göre incelenilen bu dönemde pandemi nedeniyle kapalı olan sürücü kurslarının şikayet oranında geçmiş yıla göre yüzde 49'luk bir düşüş gerçekleşirken tercüme bürolarında düşüş oranı yüzde 60 oldu.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Pandemi döneminin yaşandığı Mart-Nisan ve Mayıs aylarıyla normalleşme sürecine ilk adımların atıldığı Haziran ayı karşılaştırıldığında eğitim alanda değişimlerin yaşandığı gözlemleniyor. Sürücü kursları Mart-Nisan ve Mayıs aylarına göre Haziran ayında yüzde 73'lük, kreş/anaokulları yüzde 59'luk, özel okullar yüzde 45'lik, üniversitelerse yüzde 40'lık şikayet artış oranına ulaştı. Bu da normalleşme süreciyle birlikte eğitim alanında daha çok talebin olduğuna ve şikayet sayılarının da yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA ŞİKAYET ORANI YÜZDE 147 DÜŞTÜ

Pandemiyle birlikte evlere kapanan insanlar kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vererek bu alanda hizmet sunan online eğitim siteleriyle meslek kurslarına yoğunlaşmışlardı. Normalleşmeyle birlikte karantinadan yavaş yavaş çıkmaya başlayan insanların tüketim davranışları da değişim gösterdi. Şikayetvar verilerine göre Mart-Nisan ve Mayıs aylarıyla Haziran ayı verileri karşılaştırıldığında karantina döneminde yoğunlaşılan kişisel ve mesleki gelişim hizmetleri sektöründe şikayet oranlarında da bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor. Bu düşüş oranlarının online eğitim sektöründe yüzde 147, kitapevlerinde yüzde 126 ve mesleki kurslarda yüzde 82 düzeyinde olduğu gözlemleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu
04 Ağustos 2020 13:59		 Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!
04 Ağustos 2020 13:27
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
04 Ağustos 2020 13:24		 Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması
04 Ağustos 2020 13:18
Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem
04 Ağustos 2020 12:46		 Denizli'deki 2 bin yıllık umumi tuvalet, turizme kazandırılacak
04 Ağustos 2020 11:39
Trafik kazası mağduru köpeklere özenli koruma
04 Ağustos 2020 11:09		 Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
04 Ağustos 2020 10:10
Marmara'da panik anları... Yüzlerce yolcu mahsur kaldı
04 Ağustos 2020 09:37		 Taksicilere puan sistemi geliyor
04 Ağustos 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:42 - Bu ilde bayramda 78 yeni vaka tespit edildi14:38 - Personel karantina altına alındı, meclis ertelendi14:31 - Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı14:28 - Muharrem İnce yılbaşına kadar partiyi kuruyor iddiası14:24 - Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı14:17 - Yangın bitti, geriye acısı kaldı
14:07 - Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor14:05 - Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti14:01 - Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?13:59 - Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu13:57 - YÖK, Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı ilanı yayınladı13:51 - Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme
13:50 - Sağlık Bakanlığı'ndan ertelenen GYS ile ilgili yeni duyuru13:45 - Bir ilde daha taziye ziyaretleri yasaklandı13:42 - Asker uğurlamada koronaya aldırış etmeden halay çektiler13:35 - Cumhurbaşkanı 'çalışın' talimatı vermişti... Bugün toplanıyor13:32 - Taşıt kredisi başvuru şartları 2020
13:29 - Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
Vahşice karısını öldüren Binbaşı'yı yakınları anlattı
Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
Bylock'ta Hakan Şükür'ün kaprisleri ortaya çıktı
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
Altın'da 'vur-kaç' çok tehlikeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkenden uyumak 2
sosyal mesafe 1
Diskalifiye olmak 2
erol bulut 1
kıraathane 1
hakan çalhanoğlu 1
masterchef 2
ekşi elmalar 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
dila hanım 2
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
İpsala Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam