Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi
|04 Ağustos 2020 13:18
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."
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