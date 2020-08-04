Vakıf Üniversitelerinin 2019 yılı yayın sıralaması
|04 Ağustos 2020 13:18
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Bilindiği üzere, 2017 yılından bu yana Memurlar.net olarak devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları tarafından uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlar üzerinden bir takım göstergeler oluşturarak sıralamalar yapmaya gayret ediyoruz.
Bu defa, yaklaşan YKS tercihleri öncesi öğrencilerin tercihlerinde etki edebileceğini düşündüğümüzden, vakıf üniversitelerinin 2019 yılı yayın sıralamasını yaptık.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu"nda üniversitelerin yayın performanslarıyla ilgili bir bilgi bulamadık.
Bu vesileyle, vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih edecek öğrencilerin üniversitelerin bilimsel üretkenliğinin onlar için bir tercih sebebi olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
Faydalı olması dileğiyle.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumları genel sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumlarından Tıp Fakültesi bulunanlarının sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumlarından Tıp Fakültesi bulunmayanların sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumlarından İstanbul ilinde bulunanların sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumlarından Ankara ilinde bulunanların sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019 yılı vakıf yükseköğretim kurumlarından İzmir ilinde bulunanların sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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