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Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!

Malatya Pütürge'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'ün günler öncesinde bölgeyle ilgili yaptığı deprem tahmini olay oldu.
 04 Ağustos 2020 13:27
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Malatya'daki deprem için Prof. Dr. Naci Görür günler öncesi uyarmıştı!

Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetmişti:

Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor.

7.4 BÜYÜKLÜGÜNDE DEPREM UYARISI

Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.
CNN Türk
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