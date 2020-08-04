Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
|04 Ağustos 2020 13:29
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Alınan bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından" tutuklandı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliden 3'ü çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 6 zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 3 şüphelinin ise daha önceden cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan 1 şüphelinin ise Suriye'de PKK/KCK/YPG saflarında firarda olduğu belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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