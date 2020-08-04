Taşıt kredisi başvuru şartları 2020





Araba sahibi olmak isteyenlerin öncelikli başvurduğu seçenekler arasında taşıt kredisi yer alıyor. Bankaların sunduğu seçenekler doğrultusunda en iyi seçeneklerden faydalanarak araç sahibi olmak mümkün. Araba kredisi dendiğinde akla gelen en önemli sorular arasında yer alan başvuru şartları, ne kadar kredi çıkabileceği, gerekli olan belgeler, hesaplama yöntemi gibi noktaları yazının ilerleyen bölümlerinden öğrenebilirsiniz.



Taşıt Kredisi Çekmek İçin Gerekli Olan Şartlar Neler?



Taşıt kredisi çekmek yasal işlemler arasında yer aldığı için öncelikle 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor. Reşit değilseniz, bankalar ya da resmi kurumlar üzerinden herhangi bir şekilde kredi çekme işleminin gerçekleşmesi mümkün değil. Hatta bazı bankalar alt yaş sınırını 20 olarak belirleyebiliyor. Bu yüzden yaş konusunda bankaların kendi prosedürlerini takip etmenizde fayda var. Taşıt kredisi çekmek için gerekli olan diğer şartları aşağıda bulabilirsiniz:



- Vergi levhası ya da SGK kaydının olması

- Bankalara yapılan kredi ya da kredi kartı ödemelerinin düzenli olması.

- İpotekli işlemler için evlilik durumu söz konusu ise eşin rızasının olması

- Aylık gelirin resmi evraklarla beyan edilmesi



Taşıt Kredisinde Gerekli Olan Belgeler Neler?



Taşıt kredisi için bankaların prosedürlerinde farklılıklar söz konusu olsa da işlemlerin genelinde istenen belgeler aynı oluyor. Özel sektör çalışanları, kamu çalışanları ve emekliler için taşırt kredisinde istenen belgeler farklılık gösterebilir.



- Özel Sektör Çalışanı: Maaş bordrosu, SGK döküm belgesi, ikametgah belgesi, iş yerinden imzalı sirkü, ek gelir belgesi, araç ruhsatı veya faturası

- Kamu Çalışanı: Maaş bordrosu, ikametgah belgesi, araç ruhsatı ya da faturası, varsa ek gelir belgesi

- Emekli: emekli aylık dökümü, ikametgah belgesi, araç ruhsatı ya da faturası, varsa ek gelir belgesi



Taşıt Kredisi Hesaplama Yöntemi



Kredi türleri arasında miktar ve vade seçenekleri için belli farklılıklar bulunur. Taşıt kredisinde de bankaların resmi olarak belirledikleri sınırlar söz konusu. Yasal olarak taşıt kredilerinde 120.000 TL'nin altında kalan araçlar için vade süresi 60 ay, 120.000 TL'nin üstünde kalan araçlar için ise vade 48 ay üzerinden hesaplanır. Ödeyebileceğiniz en yüksek aylık taksit rakamı üzerinden vade ile çarparak tahmini seçenekleri bulmak mümkün.



Taşıt Kredisi Faiz Oranları Nedir?



Taşıt kredisi için bankalara uygulanan herhangi bir sınır söz konusu değil. Faizler için de belli bir miktarı direkt olarak söylemek mümkün olmuyor. Kurumların kendi prosedürleri neticesinde belirlenen faiz oranları, müşterilere farklı seçeneklerle sunuluyor. Belli dönemlerde yapılan kampanyalar, uzun süreli müşteri olunması ya da aracın satın alınacağı kurumla bankanın anlaşmalı olması faiz oranlarının düşük olmasını sağlayabilir. Bunun dışında bankalar faiz oranlarını kendi belirler ve kendi inisiyatifleri ile değişiklik yapar.



Taşıt Kredisi Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Bankalar aynı konut kredisinde olduğu gibi taşıt kredisinde de masrafın tamamını karşılamaz. Genelde aracın ederinin yüzde 80'i kadarını ödeyen bankalar, vade ve faizlerini de buna göre ayarlıyor. Bu yüzden elinizde belli miktar peşinat olacak şekilde kredi başvurusunda bulunmanızda fayda var. Belli durumlarda bankalar bazı araç satan şirketlerle anlaşma içerisinde olabiliyor. Bu anlaşma neticesinde peşinat da bankaların kredi seçeneklerine dahil edilebiliyor ya da faiz seçeneklerinde indirim uygulanıyor. Bu yüzden bankaların anlaşmalarını önceden kontrol etmenizde fayda var.



Bir diğer konu da sözleşmelerin dikkatle kontrol edilmesi. Bankaların kredi işlemlerini uygulayabilmesi için araç satın alırken imzalanan tüm evrakların kuralına uygun ve noterden onaylı olması gerekiyor. Aksi durumda resmi geçerliliği olmayacağı için bankaların kredi işlemlerini ilerletmesi mümkün olmayacaktır.



Taşıt Kredisi Mi İhtiyaç Kredisi Mi?



Araba satın almak isteyen müşteriler genelde ihtiyaç kredisi ile de işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu yüzden taşıt kredisi mi ihtiyaç kredisi mi sorusu en çok sorulanlar arasında. Taşıt alırken ihtiyaç kredisine başvurmanın en önemli avantajı, bankalar arasında bu alanda çok fazla rekabet olduğu için faiz oranlarının git gide düşmesi oluyor. Bu durumda da müşterilerin önünde daha iyi imkanlarla daha çok seçenek olması mümkün. Buna rağmen ihtiyaç kredisinde rakamlar çok yükselmiyor ve ihtiyacı karşılamıyor.



Taşıt kredisinde faiz oranları ve vade miktarları daha az seçeneklerle kısıtlanmış olsa da anlaşmalar neticesinde daha iyi seçeneklere kapı açabiliyor. Özellikle araç satan kurumlarla yapılan anlaşmalar neticesinde, faiz oranları düşebilir, vadeler buna göre düzenlenebilir.



Taşıt kredisi mi ihtiyaç kredisi mi dendiğinde bankaların değişiklik gösteren imkanları neticesinde müşterilerin kendi ekonomilerine göre karar vermesinde büyük fayda var. Her iki seçeneğin de sunduğu seçenekleri inceleyerek en doğru kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için: https://www.hangikredi.com/kredi/tasit-kredisi

Advertorial

