Cumhurbaşkanı 'çalışın' talimatı vermişti... Bugün toplanıyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi
|04 Ağustos 2020 13:35
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