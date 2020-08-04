Sağlık Bakanlığı'ndan ertelenen GYS ile ilgili yeni duyuru
|04 Ağustos 2020 13:50
|Yazdır
19 Nisan 2020 Tarihinde Yapılacak Olan Ancak Ertelenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Duyuru
Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 04 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'te 81 il merkezinde yapılacaktır.
03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin başvuruları geçerli olduğundan yeniden başvuru yapmayacaklardır. Ancak başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar ile varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu"nu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler, 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapabileceklerdir.
Ayrıca varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu"nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR"adresine göndereceklerdir.
03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin ıslak imzalı dilekçelerini (değiştirmek istediği alana ait duyuruda belirtilen gerekli belgeleri ile birlikte) duyurunun yayımlanmasından itibaren 10 Ağustos 2020 tarihine kadar "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresine göndermeleri halinde durumları sınav kurulu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar YHGM'nin internet sayfasında ilan edilecektir.
03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilip sınav yeri tercihini yapanlardan sınav yeri tercihini değiştirmek isteyenler 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden değişiklik yapabileceklerdir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YÖK, Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı ilanı yayınladı
04 Ağustos 2020 13:57
|Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme
04 Ağustos 2020 13:51
|Bir ilde daha taziye ziyaretleri yasaklandı
04 Ağustos 2020 13:45
|Üç ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
04 Ağustos 2020 12:26
|Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!
04 Ağustos 2020 09:10
|'TTK-TDK 2 yıldır kar payı alamadı'
04 Ağustos 2020 09:08
|Elektrikli scooter yaygınlaştı, plaka geliyor
04 Ağustos 2020 08:32
|Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce kelimeler ayıklanacak
04 Ağustos 2020 07:50
|CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
04 Ağustos 2020 00:01
|Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
03 Ağustos 2020 23:01