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Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin mobil abone sayısının yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyona, fiber altyapı uzunluğunun da 400 bin kilometreye ulaştığını belirterek, "Mobil kullanım süresinde Avrupa'nın lideriyiz." ifadesini kullandı.
 04 Ağustos 2020 13:59
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Mobil abone sayısı 81,8 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin mobil abone sayısının yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyona, fiber altyapı uzunluğunun da 400 bin kilometreye ulaştığını belirterek, "Mobil kullanım süresinde Avrupa'nın lideriyiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Türkiye'de mobil abone sayısının 81,8 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu, mobil yaygınlık oranının yüzde 98,4 olduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 488 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle 2020 yılının ilk çeyreğinde, önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen fiber altyapı uzunluğunun da yüzde 10,2 artışla 400 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

- "5G'ye geçen ilk ülkelerden birisi olacağız"

Dünyada 4,5G'den 5G'ye geçen ilk ülkelerden birinin de Türkiye olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "5G'nin olmazsa olmazı da fiber altyapı. Bu nedenle ülkemizi fiber ağlarla baştan başa örmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

4,5G abone sayısının 75 milyon 372 bine çıktığını belirten Karaismailoğlu, 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının 62 milyon 852 bini geçtiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yılın ilk 3 ayında mobil numara taşıma sayısının bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 artarak 3 milyon 609 bini aştığını, toplam mobil trafik hacminin de birinci çeyrekte 67,9 milyar dakika olarak gerçekleştiğini ifade etti.

- "Genişbant internet kullanımı yüzde 28 arttı"

Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bilişim teknolojilerine olan talebi artırdığını kaydetti.

Salgın döneminde bankacılık ve iletişim sektörü başta olmak üzere, eğitim ile e-ticaret sitelerine ilginin çoğaldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç yoğunlaşırken, altyapısı yeterli olmayan ülkeler büyük sıkıntılarla karşılaştı. Bu noktada Türkiye, altyapısını başarıyla test etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet abone sayısının da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"En yüksek artış yüzde 27,4'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 18,7'lik artışla 'Kablo İnternet' abone sayısı izledi. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla 138,6 gigabyte oldu. Fiber altyapıya verdiğimiz önemin ne denli yerinde olduğunu görebiliyoruz."
Anadolu Ajansı
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