Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor
Kilis'te korona virüs vaka sayısında yükseliş sürerken, 255 kişi tedavi görüyor
|04 Ağustos 2020 14:07
|Yazdır
Kilis'te korona virüs vaka sayısında yükseliş sürerken, 255 kişi tedavi görüyor.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında da ciddi oranda artış yaşanıyor. 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz tarihinde 1023'e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.
Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 255 korona virüs hastası bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bu ilde bayramda 78 yeni vaka tespit edildi
04 Ağustos 2020 14:42
|Personel karantina altına alındı, meclis ertelendi
04 Ağustos 2020 14:38
|Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı
04 Ağustos 2020 14:31
|Yangın bitti, geriye acısı kaldı
04 Ağustos 2020 14:17
|Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti
04 Ağustos 2020 14:05
|Asker uğurlamada koronaya aldırış etmeden halay çektiler
04 Ağustos 2020 13:42
|Hiç vaka görülmeyen ilçede ilk vakalar düğünden çıktı
04 Ağustos 2020 13:25
|Bu mağaraya Eskişehir'den giren Bolu'dan çıkıyor
04 Ağustos 2020 13:09
|Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti
03 Ağustos 2020 16:45
|'Batı Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 6 katı misafir ağırladı
03 Ağustos 2020 16:27