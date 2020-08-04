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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak
 04 Ağustos 2020 14:24
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı

Temmuz ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 11.76 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.51 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.51 oldu.

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1115 lira

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1672 lira
Memurlar.Net
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