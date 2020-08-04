Muharrem İnce yılbaşına kadar partiyi kuruyor iddiası

Yeni parti kuracağı iddiaları üzerine pazar günü sosyal medya hesabından "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" mesajını paylaşarak, kapıyı aralık bırakan Muharrem İnce, bu kez yakınındaki bir siyasetçi aracılığıyla bazı gazetecilere görüşlerini iletti. Bugün hem Sözcü'den Saygı Öztürk hem de Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, İnce'nin yılbaşına kadar partiyi kuracağını yazdı. Bu iddiaya kaynak olarak da, İnce'nin 'çok yakınındaki' ismi verilmeyen bir siyasetçi gösterildi.

Muharrem İnce, 'parti kuracak' haberlerinin çıktığı günden bu yana telefonlarına bakmıyor. Sözcü'den Saygı Öztürk, 'Muharrem İnce neler söyledi?' başlıklı yazısında, haber kaynağına ilişkin, "Muharrem İnce'nin çok yakınında olan bir siyasetçiye güçlükle ulaştım. Kendisine net sorular sordum, o da, 'İnanın sizin merak ettiklerinizi biz de merak ettik ve kendisine sorduk' dedi. İsminin açıklanmasını istemedi. İşte yakınındaki o siyasetçinin soruları ve İnce'nin verdiği cevaplar" bilgisini verdi ve aktarılanları köşesine taşıdı:

CHP'den ayrılacak mısınız?

-Evet ayrılacağım

Parti kuracak mısınız?

-Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım.

Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz?

-Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız.

Açıklamayı ne zaman yaparsınız?

-Açıklamayı kadroyu kurduktan sonra yapacağım. Partimizde alanında uzman isimler bulunacak ve onların varlığı da herkesi heyecanlandıracak.