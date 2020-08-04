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Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı

Vali Memiş: Yeni normal sürecine girdikten sonra yaz ayının getirmiş olduğu bir takım olaylarla, genel anlamda artışlar yaşadık. Kurban Bayramı ve Erzurumspor'un şampiyonluk kutlamaları gibi etkinlikler bu durumda etkili oldu
 04 Ağustos 2020 14:31
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Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Covid-19'un Erzurum'daki son durumu ile ilgili değerlendirme yaptı. Vali Memiş, ''Kontrol altına alınamayacak bir durum söz konusu değil'' dedi.

Korona virüsle mücadelede en başarılı illerden biri olan Erzurum'da polis ekipleri, cadde ve kapalı mekanlarda maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Vaka sayılarındaki en büyük artışın nedeni ise düğünler ve taziye ziyaretleri olarak gösteriliyor.

Evlerinde karantinada olan vatandaşların dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol edebilmek için ise 50 farklı gruptan oluşan ''Çat Kapı'' timleri kuruldu. Öte yandan evlerinden çıkması yasak olan vatandaşların ihtiyaçlarını da vefa destek grupları karşılıyor.

"Kurban Bayramı ve Erzurumspor'un şampiyonluk kutlamaları artışta etkili oldu''

Yaz ayının getirdiği bir takım olayların artışa neden olduğunu belirten Erzurum Valisi Memiş, "Yeni normal sürecine girdikten sonra yaz ayının getirmiş olduğu bir takım olaylarla, genel anlamda artışlar yaşadık. Kurban Bayramı ve Erzurumspor'un şampiyonluk kutlamaları gibi etkinlikler bu durumda etkili oldu. Bizim kontrol altına alamayacağımız bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın paniklemesi gereken herhangi bir durum yok. Vaka sayıları ile ilgili Sağlık Bakanımız açıklamalar yaptığı için biz rakamları tekrarlamayacağız. Yakın süre içerisinde vaka sayılarını daha çok kontrolümüzün altına almayı hedefliyoruz'' dedi.

"Çat Kapı adında 50 gruptan oluşan timler kurduk''

Pozitif vakaları denetlemek amacıyla gruplar halinde timler kurulduğunu kaydeden Vali Memiş, "En az 50 gruptan oluşan 'Çat Kapı' adında bir tim oluşturduk. Pozitif vakalarımızın 24 saat boyunca karantina kurallarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla oluşturduk bu timleri. Gruplarda birer tane polis, jandarma ve sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu timler sayesinde ilimizi daha sıkı kontrol altında tutuyoruz. Ne kadar pozitif vakamız varsa doktor arkadaşlarımız kontrol ediyor. Hastanede yatması gerekenleri ve evinde karantinaya alınacaklara karar veriyorlar. Vatandaşımız pozitif ama hiçbir semptomatik belirtisi yoksa, yani ağrı kesici ilaç vermeyi bile gerektirmiyorsa onu evinde karantinaya alıyoruz. Karantinada olan vatandaşlarımızın kesinlikle kurallara uyup evinde kalması gerekiyor. Vefa destek grubumuz karantinadaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor'' açıklamalarında bulundu.

"Erzurum yüzde 90 kurallara uyuyor''

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Erzurum sağlık altyapısı bakımından son derece yeterli bir il. Başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve diğer bakanlıklarımızla beraber bu pandemiyi iyi yönetmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kurallara uyuyorlar. Erzurum maske takma zorunluluğu olan illerden bir tanesi. Bizim tespitlerimize göre şehrimiz yüzde 90 oranında kurallara uyuyor. Bunlarla beraber vatandaşlarımız hem sosyal hem de ekonomik hayatına devam etmek zorunda. Vatandaşlarımız maske takma kuralına uysunlar. Erzurum'un havası müsait 2 bin rakımlı bir yayla şehri. Günlük hava sıcaklığı 40-45 derece olan illerden değil. İki tip vatandaşımız var. Bazı vatandaşlarımız çok tedirgin ve panik yapıyor. Bizi daha sıkı tedbirler almamız konusunda teşvik ediyor. Taleplerini dikkate alıp değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bir de hiçbir kurala uymayan vatandaşlarımız var bunu da çok doğru bulmuyorum. Bu iki durumun ortasını sağlamamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

"Düğün salonlarında risk devam ediyor''

Düğün salonlarında daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş,''Düğün sezonundayız düğün salonu sahipleri önemli bir sektörde çalışıyor. İnsanların evlenmeleri ve mutlu günlerini tabi ki davetlilerle beraber yaşamaları tüm dünyada olduğu gibi bizde de önemli bir gelenek. Bununla beraber düğün salonu sahipleriyle toplantı yaptık. Düğünler yüzlerce bazen binlerce insanın beraber olduğu bir organizasyon. Bu alanlarda daha çok tedbirli olmamız gerekiyor. Mutlaka maske takılması gerekiyor ve halay çekilmemesi gerekiyor halay yasak. Yemeklerde yasak olsun isterdik ama şuanda onunla ilgili tedbir getirmedik. Pandemi süreci boyunca evlerde taziye yapılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyardık. Taziye konusunu Erzurum'da kontrol altına aldık. Ama düğün salonlarında risk devam ediyor. Bu alanda kurallara uyulması gerekiyor. Bu virüsün şakası yok. Ağası, paşası, valisi yok dikkat etmeyen herkese bulaşıyor. Bu sebeple hep beraber dikkatli olmamız gerekiyor'' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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