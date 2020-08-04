Personel karantina altına alındı, meclis ertelendi
Adana'da bugün toplanması gereken Seyhan Belediye Meclisi, yazı işleri müdürlüğü personellerinin karantinaya alınması nedeniyle 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ertelendi
|04 Ağustos 2020 14:38
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Adana'da bugün toplanması gereken Seyhan Belediye Meclisi, yazı işleri müdürlüğü personellerinin karantinaya alınması nedeniyle 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ertelendi.
Seyhan Belediyesinden yapılan duyuruda, "Yazı İşleri Müdürlüğü personellerinin Covid-19 taramaları neticesinde filyasyona tabi tutulup karantina altında olması sebebiyle 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17:00'de yapılacak olan Belediye Meclisi Toplantısı, 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat 17:00'de yapılacaktır" denildi.
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