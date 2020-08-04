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Ankara'da virüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı

Ankara'daki hastanelerde, klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'si koronavirüs yatağı, boş yoğun bakım yataklarının tamamı koronavirüs yoğun bakım yatağı olarak ayrıldı
 04 Ağustos 2020 14:46
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Ankara'da virüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında hizmet başkanlarının da katılımıyla "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, pandemi sürecinde gelinen noktada günlük yatış ihtiyacı gerektiren koronavirüs (Covid-19) hastalarındaki artış dikkate alınarak bazı kararlar alındı.

Buna göre, hastanelerdeki klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin Covid-19 yatağı olarak ayrılması, boş yoğun bakım yataklarının tamamının Covid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, elektif cerrahi vaka alımları ikinci bir talimata kadar durduruldu, elektif dahili yatışlar ertelendi.

Hastaneler için planlanan Covid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin uygunluk yazısı istenecek. Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin sürece daha etkin olarak katılımları sağlanacak.

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

Meslek Hastalıkları Hastanesi, mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacak. Covid-19 hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilecek. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki Meslek Hastalıkları Poliklinikleri görev yapmaya devam edecek.

Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs (Sanatoryum) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılacak. Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki Toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecek.

Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacak. Covid-19 hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacak.

İlçe Devlet Hastaneleri Covid-19 hastalarının tedavisini bilim kurulunun algoritmaları yönünde kendileri yapacak. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edecekler.
Memurlar.Net
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