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Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehbere göre, bundan böyle yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenebilecek
 04 Ağustos 2020 16:56
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Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek

Sağlık Bakanlığınca güncellenen Erişkin Hasta Tedavi Rehberine göre, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenebileceği belirtildi.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi güncellendi.

Rehberde, "Ayaktan başvuran hastalar için olası Kovid-19 vaka sorgulama kılavuzu", "Belirlenen Kovid-19 polikliniğinde erişkin hasta yönetimi", "Kovid-19 erişkin hasta tedavisi"ne ilişkin kapsamlı bilgiler yer aldı.

Kovid-19 hastalarında tedaviye ilişkin rehberde, "Günümüzde Kovid-19 icin guvenilirligi ve etkinligi kanıtlanmıs spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalıga etkili bir tedavi bulabilmek amacıyla su anda cok sayıda ilacla 100'den fazla randomize kontrollu (Rastgele seçilen örneklem üzerinden) calısma yapılmakta, bir kısmının onumuzdeki aylar icinde sonuclarının acıklanması beklenmektedir." bilgisine dikkat çekildi.

Rehberde, tedavi seceneklerinin, randomize kontrollu calısmalar cercevesinde ve diger bilimsel arastırmalar ile elde edilen bilgilere dayalı kullanımının daha akılcı oldugunun bilindiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"İcinde bulunulan durumun aciliyeti ve bilimsel verilerin kısıtlılıgı nedeniyle, etkili olabilecegi yonunde sınırlı da olsa veri bulunan tedavi secenekleri, tum dunyada yaygın bir sekilde bu hastalar icin kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonların genelinde oldugu gibi, SARS'tan ve influenzadan elde edilen veriler, antiviral tedavinin erken baslanmasının daha yararlı oldugunu dusundurdugu icin de antiviral ilacların mumkun oldugunca erken baslanması onerilmistir.

Kovid-19 hastalarında olası tedavi seceneklerinin kombine kullanımı, hasta ozelinde ve var olan ilgili literaturun tumu degerlendirilerek dusunulmeli, kullanılan ilacların etkilesimleri ve istenmeyen etkileri konusunda tedbirli olunmalıdır. Kovid-19'a ozgu bir tedavinin bulunması cok zaman alacagı icin mevcut pandemi sırasında ulkemizde ve basta Avrupa ve ABD olmak uzere diger ulkelerde bu hastalıga karsı antiviral olarak, insanlarda daha once baska hastalıkların tedavisi icin ruhsatlandırılmıs, bu endikasyonlarda yaygın bir sekilde kullanılmıs, guvenli oldugu gosterilmis ve invitro olarak SARS-CoV'ye etkili oldugu belirlenmis hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaclar onerilmis ve kullanılmıstır. Bu ilacların Kovid-19'daki etkinligi ve guvenilirligi konusunda cok sayıda calısma halen devam etmektedir."

- Çalışmanın sonuçları bekleniyor

Rehberde, bu konunun acıklıga kavusması icin halen yapılmakta olan randomize kontrollu calısmaların sonuclarının beklendiği vurgulandı.

Kovid-19'un tedavisi konusunda yayımlanacak calısmaların sonuclarına gore bu onerilerin guncellenmesine devam edileceğine vurgu yapılan rehberde, "Mevcut bilimsel veriler asemptomatik olup, Kovid-19 PCR testi pozitif saptanmıs bireylere antiviral tedavi baslanmasını guclu bir sekilde desteklememektedir. Ancak erken baslanan ilacların daha etkili olduguna iliskin genel bilgilere dayanarak, hastayı degerlendiren hekimin uygun bulması halinde ve yan etkiler konusunda dikkatli olmak kaydıyla bu hastalara antiviral tedavi baslanabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna göre, yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de düzenlenebilecek.
Anadolu Ajansı
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