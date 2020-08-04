Valilikten 'Pütürge depremi' açıklaması
|04 Ağustos 2020 14:59
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Malatya Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Pütürge'de saat 12.37'de 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği anımsatıldı.
Açıklamada, şu bilgilendirmeler yapıldı:
"Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. aşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır."
Ayrıca açıklamada, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle konutu hasar gören vatandaşlardan, görevlilerce hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerine girmemeleri istendi.
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