Bayramlaşmaya gelenlerin testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
|04 Ağustos 2020 15:05
|Yazdır
Gümüşhane'nin merkeze bağlı en uzak köylerinden birisi olan Boğalı köyüne Trabzon'dan bayramlaşmaya gelen 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.
İl merkezine 84 kilometre uzaklıktaki köye Kurban Bayramı için Trabzon'dan gelen 3 kişinin geri dönüşlerinde yaptırdıkları testlerin pozitif çıkmasının ardından köyde yapılan filyasyon çalışmalarında bu 3 kişiyle temaslı kişiler tespit edildi.
Kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Boğalı köyünde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz merkez İlçe Boğalı Köyü'nde yaşayan bazı vatandaşlarımız arasında Korona virüs (Covid 19) testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahilden her gün 200 kilogram çekirdek kabuğu toplanıyor
04 Ağustos 2020 16:59
|Havalimanında görevli güvenlik personeli ve 21 personel karantinaya alındı
04 Ağustos 2020 16:40
|Malatya'da deprem anında oluşan korkutan görüntü
04 Ağustos 2020 15:57
|Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe hiçe sayıldı
04 Ağustos 2020 15:45
|Valilikten 'Pütürge depremi' açıklaması
04 Ağustos 2020 14:59
|Bu ilde bayramda 78 yeni vaka tespit edildi
04 Ağustos 2020 14:42
|Personel karantina altına alındı, meclis ertelendi
04 Ağustos 2020 14:38
|Vali açıkladı: Bayram ve şampiyonluk kutlamaları vakaları artırdı
04 Ağustos 2020 14:31
|Yangın bitti, geriye acısı kaldı
04 Ağustos 2020 14:17
|Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor
04 Ağustos 2020 14:07