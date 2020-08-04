7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı! 'Kaybolmadım kafamı dinliyordum'
|04 Ağustos 2020 15:11
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Tuncay Ö., evinde bulunan nottan ise haberi olmadığını öne sürdü.
Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos Cumartesi günü Tuncay Ö.'nün yalnız yaşadığı eve gitti. İçeri girdiklerinde Tuncay Ö.'nün şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu buldu.
İhbar üzerine eve gelip, inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Ö. için arama çalışması başlattı.
Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.'nün, yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, 'Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin.
Benim hakkım helal olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle' diye yazdığı belirtildi.
Tuncay Ö.'nün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, çevredeki kamera kayıtları da incelendi. Arama çalışmaları devam ederken, Tuncay Ö. bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis merkezine geldi. Tuncay Ö. kayıp olarak arandığı süreçte Antalya'da olduğunu, canı sıkıldığı için kafa dinlemeye gittiğini belirtirken, evinde bulunan nottan ise haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.
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