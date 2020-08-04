1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜBİTAK'tan 'aşı' açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi
 04 Ağustos 2020 15:44
Yazdır
TÜBİTAK'tan 'aşı' açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'nın Köyceğiz ilçesine geldi. Burada bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyanın küresel salgında en önemli gündeminin kalıcı ilaç ve aşı çalışması olduğunu belirtip, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde Covid-19 Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor. Covid-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de hammaddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

'AŞI ÇALIŞMALARINDA HAYVANDAN İNSAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ '

Başkan Prof. Dr. Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüs tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı
03 Ağustos 2020 13:29		 Türk bilim insanları virüs tanısında yeni sistem geliştirdi
31 Temmuz 2020 21:37
Diş çürükleri koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
30 Temmuz 2020 15:03		 Türkiye'de ilk kez virüs aşısı insanlarda denenecek
30 Temmuz 2020 09:56
Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?
29 Temmuz 2020 14:44		 Virüs için hem ilaç üreten, hem de aşı geliştiren tesis görüntülendi
28 Temmuz 2020 18:55
Gaziantep Üniversitesi, virüs ilacında seri üretime geçti
13 Temmuz 2020 15:41		 Virüste yeni araştırma: Grip gibi her sene tekrar edebilir
13 Temmuz 2020 12:46
Kızarıklık, kaşıntı gibi cilt bulguları virüs belirtisi mi?
12 Temmuz 2020 14:47		 Dünyada ilk... Koronavirüs 3 boyutlu görüntülendi
10 Temmuz 2020 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Denizli'de 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı17:05 - Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili mevzuat hazırlanacak16:59 - Sahilden her gün 200 kilogram çekirdek kabuğu toplanıyor16:56 - Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek16:48 - Düğün hazırlığı yapıyorlardı, yan yana defnedildiler
16:48 - Mansur Yavaş: Vaka artışı ilk zamanlardaki seviyeye çıktı16:40 - Havalimanında görevli güvenlik personeli ve 21 personel karantinaya alındı16:31 - Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı16:28 - Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı16:19 - Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı16:16 - Futbolda 'virüs' önlemi: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
16:12 - Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi16:02 - Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı15:57 - Malatya'da deprem anında oluşan korkutan görüntü15:53 - Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti15:45 - Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe hiçe sayıldı
15:44 - TÜBİTAK'tan 'aşı' açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor
Vahşice karısını öldüren Binbaşı'yı yakınları anlattı
Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere 1
04.08.2020 malatya depremi 1
Diskalifiye olmak 2
serkan kırıntılı 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 2
son günlerde artan orman yangınları 1
corona virüs vaka sayısı 1
kıraathane 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak-Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam