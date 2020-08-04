Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
|04 Ağustos 2020 15:53
|Yazdır
Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
03 Ağustos 2020 18:27
|Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilcilere '14 gün' uyarısı
03 Ağustos 2020 15:55
|Virüsü yenen avukat: Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim
03 Ağustos 2020 14:19
|Bilim Kurulu üyesi: Bayramın etkisini 10-15 gün sonra göreceğiz
03 Ağustos 2020 13:48
|Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
02 Ağustos 2020 17:32
|Türk bilim insanı dünya listesinde
02 Ağustos 2020 13:18
|Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı
02 Ağustos 2020 12:36
|Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor
02 Ağustos 2020 12:25
|Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
02 Ağustos 2020 08:37
|Sağlık çalışanları bayramda da görev başında
01 Ağustos 2020 23:50