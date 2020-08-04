Malatya'da deprem anında oluşan korkutan görüntü
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi
|04 Ağustos 2020 15:57
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