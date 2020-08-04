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Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı

LONDRA piyasasında TL sıkışlığı, swap faizinde sıçramaya yol açtı. Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı. Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 500 puanı hiç aşmamıştı.
 04 Ağustos 2020 16:19
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Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı

Dünya'nın aktardığı habere göre, Londra piyasasında gecelik vadede lira faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 850'nin üzerine yükseldi.

İsveç bankası Handelsbanken'in uzmanı Erik Meyersson, Twitter'da "Piyasa ekonomisinde gecelik faizin 294'e yükselmesi garip" yorumunda bulundu.

"Negatif risk doğuruyor, bu da zarar verici"

Yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management'in stratejisti Timoth Ash "Bu piyasa işlemez halde. Türk yetkililer yabancı yatırımcıların varlıklarını dondurmuş olabilir ama kolayca paraya dönüştürememek bugünkü gibi krizlere yol açıyor. Bu da Türkiye'yeyle ilgili negatif risk algılaması doğuruyor ki, bu da zarar verici" değerlendirmesi yaptı.

"TL'yi mümkün oldukça pahalı hale getirmeye..."

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, Londra piyasasında TL swap faizlerindeki son yükselişi yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda değerlendirerek "Daha önce de kullandıkları ve TL'yi mümkün olduğunca pahalı hale getirmeyi hedefleyen aracı kullanarak, yatırımcıları TL'nin karşısında pozisyon almaktan vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizleri, Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla Nisan 2019'da yüzde 1.200'e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

2019 Nisan'dan son bir ilk!

Bu adım sonrası BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların yasal özkaynakları ile sınırlaması sonrası ise bu piyasalarda işlem hacimleri yok denecek kadar azaldı.

Gecelik lira swap faizi yüzde 1.200'e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir izliyordu. Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 500 puanı hiç aşmamıştı.
Dünya
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