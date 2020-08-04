1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü
 04 Ağustos 2020 16:31
Yazdır
Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okulları sağlıkla açmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarısında bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
30 Temmuz 2020 10:59		 MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
29 Temmuz 2020 11:08
1416'ya tabi yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili Tebliğ değişti
29 Temmuz 2020 08:43		 2020 Misyon koruma soru ve cevapları yayımlandı
29 Temmuz 2020 08:19
Bakan Selçuk yayladaki öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti
28 Temmuz 2020 16:26		 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
28 Temmuz 2020 15:05
Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
27 Temmuz 2020 17:21		 Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
27 Temmuz 2020 13:29
Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
26 Temmuz 2020 14:45		 MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!
24 Temmuz 2020 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Denizli'de 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı17:05 - Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili mevzuat hazırlanacak16:59 - Sahilden her gün 200 kilogram çekirdek kabuğu toplanıyor16:56 - Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek16:48 - Düğün hazırlığı yapıyorlardı, yan yana defnedildiler
16:48 - Mansur Yavaş: Vaka artışı ilk zamanlardaki seviyeye çıktı16:40 - Havalimanında görevli güvenlik personeli ve 21 personel karantinaya alındı16:31 - Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı16:28 - Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı16:19 - Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı16:16 - Futbolda 'virüs' önlemi: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
16:12 - Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi16:02 - Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı15:57 - Malatya'da deprem anında oluşan korkutan görüntü15:53 - Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti15:45 - Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe hiçe sayıldı
15:44 - TÜBİTAK'tan 'aşı' açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş, Ayasofya'dan sonraki hedefi açıkladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı
TTB iki doktorun Kovid-19'dan vefat ettiği haberini duyurdu
CB, 2020 yılı zam ve tazminat kararını unuttu mu?
Vaka sayısının tavan yaptığı ilde 255 kişi tedavi görüyor
Vahşice karısını öldüren Binbaşı'yı yakınları anlattı
Koronavirüs ilacı bulundu iddiası! 'Aviptadil' 4 günde iyileştiriyor
Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
MEB'den açık öğretim okulları sınıf geçme ve sınav açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere 1
04.08.2020 malatya depremi 1
Diskalifiye olmak 2
serkan kırıntılı 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 2
son günlerde artan orman yangınları 1
corona virüs vaka sayısı 1
kıraathane 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak-Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam