Havalimanında görevli güvenlik personeli ve 21 personel karantinaya alındı
|04 Ağustos 2020 16:40
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Denizli'nin Çardak ilçesinde bulunan havalimanında bir güvenlik görevlisinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Korona testi pozitif çıkan görevli ile birlikte aynı vardiyada görevli bulunan 21 personelin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi.
Olay, Çardak ilçesinde bulunan havalimanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Çardak Havalimanı'nda görevli güvenlik personeli H.Ş.'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş.'nin, rahatsızlanan oğlunu yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürdüğünde uygulanan testte çocuğunun ve kendisinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş., oğlu, aile üyeleri hastanede karantinaya alınırken, aile üyelerinin temasta bulunduğu kişilere de test uygulandı. H.Ş.'nin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı vardiyada görevli olduğu 21 güvenlik personelinin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi. Öte yandan, havalimanında görevli tüm personele korona virüs testi uygulandığı belirtildi.
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