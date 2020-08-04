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Düğün hazırlığı yapıyorlardı, yan yana defnedildiler

Hakkari'de İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde uçuruma yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 6 kişiden Savaş Bayram ve Aysun Er'in Kovid-19 nedeniyle erteledikleri düğün planlarını bayram sonrası gerçekleştirmek için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı
 04 Ağustos 2020 16:48
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı belirlendi.

Piknik için İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine gitmek isterken bulundukları aracın uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Aysun Er'in ailelerinde hüzün ve yas var.

Cenazelerin ilçede defnedilmesinin ardından aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziyeleri telefondan kabul etmeye başladı.

- Geride yürek burkan hikayeleri kaldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun Savaş Bayram'ın (32), yapmayı planladıkları düğünü salgın nedeniyle erteledikleri, çeyizini hazırlayan Er ile yaşamlarını birleştirecekleri evi kiralayıp döşeyen Bayram'ın, normalleşme sürecinin de başlamasıyla bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Göllerbaşı bölgesine gittikleri piknikte hayatlarını kaybeden Bayram ve Er'in cenazeleri, yan yana defnedildi.

- İkisi de çok seviliyordu

Savaş Bayram'ın ağabeyi Fesih Bayram, AA muhabirine, bayramdan yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı düşündüklerini söyledi.

Savaş'ın da düğün için hazırlık yaptığını ve kiraladığı evi döşediğini belirten ağabey Bayram, şöyle konuştu:

"Kardeşim bize Aysun ile pikniğe gideceğini söylemişti. Kaza haberini sabah öğrendik. Aysun ve Savaş'ın hayatını kaybettiğini söylediler. Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz 7 kardeşiz Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Savaş'ın bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk ama nasip olmadı."

Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu anlattı.

Bayramdan sonra yüzük takacaklarını dile getiren Er, "Aysun her şeyini, çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler. Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. İkisi de çok heyecanlıydı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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