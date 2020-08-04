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Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatlarını birleştiren polis memurları Burhan Yarar ve Bahar Ercan, nikah kıyafeti olarak üniformalarını tercih etti.
 04 Ağustos 2020 17:26
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Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatlarını birleştiren polis memurları Burhan Yarar ve Bahar Ercan, nikah kıyafeti olarak üniformalarını tercih etti.

Salihli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Koruma Bölümünde okurken 2014'te tanışan ve mezun olduktan sonra Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimlerini tamamlayıp birlikte polislik sınavlarını kazanan Burhan Yarar ve Bahar Ercan, tanışmalarından 6 yıl sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Çift, Demirci Belediyesi Evlendirme Dairesinde polis üniformalarıyla oturdukları nikah masasında birlikte "Evet" dedi.

Burhan Yarar, yaptığı açıklamada, polislik mesleğini çok sevdiklerini belirterek, "Polis olmak ikimizin de çocukluk hayaliydi. Bahar benden 6 ay önce mesleğe başladı. Eşim Kırklareli'nde görev yapıyor, ben İzmir'de. Nikahımızı, mesleğimizi de çok sevdiğimiz için üniformalarımız ile kıydırmaya karar verdik." dedi.
Anadolu Ajansı
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