Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu
|04 Ağustos 2020 17:26
|Yazdır
Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatlarını birleştiren polis memurları Burhan Yarar ve Bahar Ercan, nikah kıyafeti olarak üniformalarını tercih etti.
Salihli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Koruma Bölümünde okurken 2014'te tanışan ve mezun olduktan sonra Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimlerini tamamlayıp birlikte polislik sınavlarını kazanan Burhan Yarar ve Bahar Ercan, tanışmalarından 6 yıl sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.
Çift, Demirci Belediyesi Evlendirme Dairesinde polis üniformalarıyla oturdukları nikah masasında birlikte "Evet" dedi.
Burhan Yarar, yaptığı açıklamada, polislik mesleğini çok sevdiklerini belirterek, "Polis olmak ikimizin de çocukluk hayaliydi. Bahar benden 6 ay önce mesleğe başladı. Eşim Kırklareli'nde görev yapıyor, ben İzmir'de. Nikahımızı, mesleğimizi de çok sevdiğimiz için üniformalarımız ile kıydırmaya karar verdik." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti
04 Ağustos 2020 15:53
|Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
03 Ağustos 2020 18:27
|Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilcilere '14 gün' uyarısı
03 Ağustos 2020 15:55
|Virüsü yenen avukat: Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim
03 Ağustos 2020 14:19
|Bilim Kurulu üyesi: Bayramın etkisini 10-15 gün sonra göreceğiz
03 Ağustos 2020 13:48
|Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
02 Ağustos 2020 17:32
|Türk bilim insanı dünya listesinde
02 Ağustos 2020 13:18
|Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı
02 Ağustos 2020 12:36
|Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor
02 Ağustos 2020 12:25
|Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
02 Ağustos 2020 08:37