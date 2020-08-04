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Ünlü isimlere 104'er bin liralık 'koronavirüs ilacı' cezası

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlü isimlere, sosyal medya hesaplarından "Koronavirüs'e karşı korur" gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları 'No Attack' isimli ürün sebebiyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından idari para cezası kesildi.
 04 Ağustos 2020 17:35
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Ünlü isimlere 104'er bin liralık 'koronavirüs ilacı' cezası

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlü isimlere, sosyal medya hesaplarından "Koronavirüs'e karşı korur" gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları 'No Attack' isimli ürün sebebiyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından idari para cezası kesildi.

Sözcü'den Eser Akgül'ün haberine göre, daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektupları alan ünlüler, sosyal medya hesaplarından 'sağlıklı' olduğu gerekçesiyle çeşitli ürünler tanıtmaya devam ediyor. Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi isimlerin olduğu ünlüler bu kez de 'No Attack' isimli bir ürünle gündemde.

Koroanvirüs'e karşı koruduğu iddia edilmişti

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı'nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, 'ürünün başta Covid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta "enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu" iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu' tespit edildi.

Ayrı ayrı 100 bin liradan fazla ceza

Ünlülere, söz konusu ürünü "Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Covid - 19 da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur" gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 104 bin 781'er TL idari para cezası kesilirken, 'No Attack'ı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye de ceza kesildi.

Bakanlığın açıkladığı kararda, ünlülerin söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve 'yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu' vurgulandı.

Faydası bilimsel olarak ispat edilmiş gibi tanıtıldı

Kararda ayrıca 'her hangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği, kullanılan bu beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı' ifadelerine de yer verildi.

Bakanlığın belirttiği ilgili maddelere aykırı olması sebebiyle, Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.için, Covid-19 salgını döneminde yayınlanması suretiyle, 'insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı' değerlendirilmesi yapıldı.
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