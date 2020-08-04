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Borsada kayıp yüzde 5'i aştı

Borsa İstanbul'da, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde sert değer kayıpları yaşandı. Güne yüzde 1'i geçen primle başlayan BİST 100'de günün ikinci yarısı artan satışlarla birlikte kayıplarını derinleştirdi
 04 Ağustos 2020 17:39
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Borsada kayıp yüzde 5'i aştı

Yurt içi piyasalar bayram tatilinden negatif bir şekilde döndü. Temmuz ayı için açıklanan verilerde enflasyonda artışın beklentilerin altında kalması, ihracatta yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ve PMI'ın büyümeyi destekleyici değerlerde seyretmesine rağmen Borsa İstanbul'un, küresel piyasalardan negatif ayrıştığı bir gün yaşanıyor.

Açılışta kısa bir süreliğine yüzde 1'in üzerinde yapan hisse senetleri, sonrasında endeks geneline yayılan bir şekilde düşüşe geçti. Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında artan satışlarla birlikte 1.100 puan seviyesi aşağı yönlü olarak kırıldı.

Saat 17:17 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 4.8 kayıpla 1.072 puandan işlem gördü.

Yaşanan düşüşün tek bir habere ya da gelişmeye bağlı olmadığını değerlendiren uzmanlar, temmuz ayında dünya borsalarından pozitif ayrışan BİST 100'de algının bu sefer terse dönmüş olabileceğine işaret ediyor. Bazı analistler ise Londra'da TL bulamayan yabancı yatırımcının hisse satışına geçtiği görüşünde. Endeks 1.075 puan seviyeleri destek noktası olarak ön plana çıkarken 1.100 puan ise direnç seviyesi olarak ifade ediliyor.

Kurda 'makas' açıldı

Dün yurt içi piyasalar kapalıyken 7 lira sınırına dayanan dolar/TL kuru, bugün ise 6,96-6,98 bandında hareket etti. Londra'da TL swap faizindeki sert yükselişler sonrası serbest piyasada ise farklı bir kur oluşmuş durumda. Serbest piyasada dolar/TL 7,08 düzeyinden el değiştiriyor. Gün içerisinde 8,24'leri gören euro/TL kapanışa doğru 8,20'nin hemen üzerinde dengelendi.
Dünya
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