TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
|04 Ağustos 2020 17:42
|Yazdır
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 6 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
TMSF'nin konu ile ilgili ilanı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.
Bütünlük, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.
İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11.00'de 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı
04 Ağustos 2020 18:44
|İçişlerinden 'halı saha' açıklaması: Rehber hazırlanıyor
04 Ağustos 2020 18:08
|Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek
04 Ağustos 2020 16:56
|Testi pozitif çıkan kişi maske takmadı, mahalle karantinaya alındı
04 Ağustos 2020 15:30
|Ankara'da virüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı
04 Ağustos 2020 14:46
|YÖK, Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı ilanı yayınladı
04 Ağustos 2020 13:57
|Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme
04 Ağustos 2020 13:51
|Sağlık Bakanlığı'ndan ertelenen GYS ile ilgili yeni duyuru
04 Ağustos 2020 13:50
|Bir ilde daha taziye ziyaretleri yasaklandı
04 Ağustos 2020 13:45
|Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!
04 Ağustos 2020 09:10