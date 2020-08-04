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Çeyrek altın günü 720 TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 liradan işlem gördü
 04 Ağustos 2020 17:46
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Çeyrek altın günü 720 TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 444,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,00 439,20 443,80 444,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.925,00 2.946,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 405,00 409,00
Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.858,00 2.878,00
Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.429,00 1.439,00
Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 715,00 720,00
Anadolu Ajansı
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