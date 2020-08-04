Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Peygamberimiz ve Çocuk'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edileceğini bildirdi
|04 Ağustos 2020 17:53
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edileceğini bildirdi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz.
Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu da 'Peygamberimiz ve Çocuk' başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız."
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