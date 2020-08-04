Eşine şiddet uygulayan HDP'li vekile fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandığını bildirdi
|04 Ağustos 2020 18:02
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27. Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçlarından' dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke tanzim edilmiştir" denildi.
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