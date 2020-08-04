Malatya'da 4,4 büyüklüğünde yeni deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.30'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
|04 Ağustos 2020 18:55
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