Vaka sayısı yeniden 1000 sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. ' ifadelerini kullandı.

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