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Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Elimizdeki tarihsel verilere baktığımız zamanı Pütürge ile Gölbaşı arasında uzun zamandır bir deprem meydana gelmemiş. Dolayısıyla bu bölgede, Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir" dedi.
 04 Ağustos 2020 19:33
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Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi. Çakır'ın değerlendirmesine göre Malatya'daki depremin şiddetli hissedilmesine, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice İlçesinde meydana gelen deprem neden oldu. Çakır, bugün meydana gelen depremin ardından ise, tehlikeli olan alanın Malatya ile Kahramanmaraş'ın güneyindeki hat boyunca olabileceğini vurguladı. Beklenen depremin büyüklüğü ise 6.5'in üzerinde olabilir.

ELAZIĞ DEPREMİNİN ARTÇISI

Malatya'da meydana gelen depremin, 24 Ocak tarihinde olan Elazığ depreminin yarattığı artçı şoklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu büyük depremin kırığı, Hazar Gölü'nün batısından Pütürge'ye kadar uzanmıştı. Deprem de yine Pütürge civarında oldu. Yani kırığın batı ucunda meydana geldi. Elde edilen lokasyona yani depremin yeri ve mekanizmasına baktığımızda, çok büyük bir olasılıkla bu deprem Doğu Anadolu Fayı'nın kendisinde meydana geldi. Tahminlerimiz doğru ise yani ana fay üzerinde meydana geldiyse, bu fay üzerindeki kırık büyümüştür. Şu an farklı çözümler sunuluyor büyüklük ile ilgili ama en son 5.7 olduğu söylendi. Dolayısıyla çok büyük bir alan kırmaz. 5-10 kilometrelik bir parça kırmıştır en fazla. Derinliği konusunda da net bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

PÜTÜRGEDEN GÖLBAŞI'NA KADAR OLAN BÖLÜMDE 6'NIN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELEBİLİR

Fay üzerindeki kırığın Güneybatı ucunun tehlikeli kısım olduğunu dile getiren Ziyadin Çakır, "Zaten bu kırığın, Sivrice depreminin kırığının, kuzey doğu tarafındaki bölümler 1870'li yıllarda kırılmıştı. Dolayısıyla o tarafta büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Tehlikeli kısım ise bu kırığın Güneybatı ucu. Yani Pütürge'den, Çelikhan'dan Gölbaşı'na kadar giden kesim tehlike içeriyor. Bu depremin oluşmasına sebep olan gerilim artışı çok büyük olasılıkla ana faylanmadan meydana geliyor. Dediğim gibi bu bir artçı ve bu büyüklükteki depremler kırık etrafında yine meydana gelebilir. Birçok örnek var, bir deprem oluyor ve ardından başka küçük depremler meydana geliyor. Ya da bazı depremler küçük de olsa, büyük depremlere neden olabiliyor. Bunun örnekleri çok. Dolayısıyla her deprem mutlaka etrafındaki fayları etkiliyor ama etrafında kırılmaya hazır büyük bir fay var mı? Ne kadar etki ediyor? Bunu şu aşamada tam olarak hesaplayamıyoruz. Bir risk var, kırılan fayın batı devamında en son ne zaman deprem olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla orada da Sivrice'de olduğu gibi 6'nın üzerinden bir deprem meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

"BU FAY 6.5'İN ÜZERİNDE BİR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Çakır, şöyle devam etti: "Dikkatimi batı ucun devamına çekmek istiyorum. Malatya ile Maraş'ın güneyindeki hat boyunca 6.8'e benzer büyüklükte bir deprem oluşabilir. Elimizdeki tarihsel verilere baktığımız zamanı Pütürge ile Gölbaşı arasında uzun zamandır bir deprem meydana gelmemiş. Dolayısıyla bu bölgede, Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir. Ama bunun ne zaman oluşacağını henüz bilemiyoruz. Depremlerin büyüklüğü ise direkt kırdığı fayın uzunluğu ile alakalı. Bu mesafeye baktığımız zaman, bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip diyebiliriz"
DHA
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