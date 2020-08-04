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'Değnekçi' tehdidi: 'Biz olmasak arabayı koruyan olmaz'

İstanbul Beyoğlu'daki Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Çağatay Hayta, mahalledeki 'değnekçi' sorununa değinerek "İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçilerin mesaisi başlıyor" dedi.
 04 Ağustos 2020 21:32
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'Değnekçi' tehdidi: 'Biz olmasak arabayı koruyan olmaz'

Taksim'deki değnekçilerin vatandaşlardan yasal olmayan yollarla park parası almasına ilişkin konuşan Muhtar Çağatay Hayta "Ben de bu mahallenin bir vatandaşı olarak bu durumdan rahatsızım. Emniyete defalarca bu durumu bildirdik tabi onlar da elinden geleni yapıyorlar ama değnekçiler tekrar geri geliyor. Kalıcı bir çözüme ulaşması lazım bunun" dedi.

Hayta, Gümüşsuyu Caddesi'ndeki park alanlarının İSPARK'a ait olduğunu belirterek "İSPARK'ın mesaisi bittikten sonra söz konusu arkadaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmaya devam ediyorlar. Burası canlı bir yer, Taksim'in göz bebeği, insanlar bu durumdan gerçekten çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNE ZOR DA GİRİNCE İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

Defalarca bu konuda vatandaşlardan kendisine şikayet geldiğini ifade eden Hayta, "Ben zaten şikayet üzerinde bildirimde bulunuyorum. Emniyet elinden geleni yapıyor ama değnekçiler tekrar geri geliyor. İnsanlar da mağdur" şeklinde konuştu.

Hayta, "Vatandaşlardan ne kadar para istediklerine dair bir bilgim yok ama İSPARK ücretinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. İşin içine biraz da zor girince insanlar tedirgin oluyor ve bu paraları ödemek zorunda kalıyorlar. Onlar için kötü bir durum" dedi.

"BİZ OLMAZSAK BU ARABAYI KORUYAN OLMAZ DİYORLAR"

Hayta, bir seferinde de kendisinin değnekçiyle karşılaştığında görevini söylediğini ve değnekçinin kendisine cevap vermeyerek uzaklaştığını dile getirdi. Hayta sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşlar cevap verdiğinde tehdide kadar gidiyor olay. Hatta arabanızı tehdit ediyor, 'biz olmazsak bu arabayı koruyan kollayan olmaz' diye. Benim dönemimde 10'dan fazla şikayet geldi 2 yıl içinde. Emniyetin ve gerekli kurumların bu olayı çözmesi gerektiğini düşünüyorum."

"İSTANBUL'DA GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Aracını Gümüşsuyu Caddesi'ne park eden Damla Çalış ise, "Ben değnekçilere güvenmediğim için arabamı daha güvenli yerlere park etmek istiyorum. Konsolosluğa geldim ama park yeri bulamadım ve değnekçiler de bu soruna çözüm değil. Ben genelde her yere arabayla gitmeye çalışıyorum koronavirüs dönemi yüzünden. Park konusunda da kendimi İstanbul'da güvende hissetmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Taksim'de üç gün önce cadde üzerine aracını park eden sürücüden park parası isteyen değnekçi Kenan S. aldığı olumsuz cevap üzerine tartıştığı şoförü bıçaklayıp kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Kenan S. çıkarıldığı adli makamlarca da tutuklandı.
DHA
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