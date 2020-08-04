18 fındık işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÖZEL ŞART KONULUNCA, 63 KPSS PUANIYLA MÜHENDİS ALINDI Trabzon Üniversitesi, Büro personeli unvanı için, harita mühendisi olmak şartının yanı sıra çok sayıda sertifika aradı. Çok sayıda aday başvurmasına rağmen özel şarttan dolayı 63 puanlı aday atanmaya hak kazandı.