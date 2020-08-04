18 fındık işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fındık tarlasında çalışan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
|04 Ağustos 2020 21:34
|Yazdır
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fındık tarlasında çalışan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
İlçeye bağlı Ormanlı Beldesi Sarıkaya köyünde Mustafa E'ye ait fındık tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile rahatsızlandı. İşçiler, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TÜBİTAK Başkanı, kendi elektriğini üreten öğrenciyi ziyaret etti
04 Ağustos 2020 21:56
|'Değnekçi' tehdidi: 'Biz olmasak arabayı koruyan olmaz'
04 Ağustos 2020 21:32
|Koronavirüse yenilen doktor memleketinde defnedildi
04 Ağustos 2020 20:17
|Prof. Dr. Ceyhan: Okulların açılma tarihine erken diyemeyiz
04 Ağustos 2020 19:35
|Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı
04 Ağustos 2020 19:33
|Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Peygamberimiz ve Çocuk'
04 Ağustos 2020 17:53
|Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili mevzuat hazırlanacak
04 Ağustos 2020 17:05
|Düğün hazırlığı yapıyorlardı, yan yana defnedildiler
04 Ağustos 2020 16:48
|Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
04 Ağustos 2020 16:02
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor
04 Ağustos 2020 15:18