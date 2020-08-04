Beyrut'taki patlamalarda bir Türk vatandaşı yaralandı
|04 Ağustos 2020 21:51
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Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırılması nedeniyle bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle camları kırılan ofiste hafif yaralanan personelin muhasebe şefi olduğu belirtilerek, "Beyrut Havalimanı'nda operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 'utc' kalkışlı TK-826 seferimiz operasyona devam etmektedir." denildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisindeki bir çalışma arkadaşlarının hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.
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