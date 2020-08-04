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Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
 04 Ağustos 2020 21:59
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesin." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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